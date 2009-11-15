Между Чехией и Словакией обрушился железнодорожный туннель

Обрушился железнодорожный туннель, соединяющий Чехию и Словакию, передает РИА «Новости».

Обрушение произошло неподалеку от чешского населенного пункта Мосты-у-Яблункова, жертв нет, сообщил пресс-секретарь региональной полиции Иван ЖУРОВЕЦ.

По словам Журовца, обрушился строящийся железнодорожный туннель, соединяющий Чехию и Словакию. На поверхности возник кратер площадью 150 на 50 метров. В момент провала в туннеле никого не было. Сейчас место ЧП обследуют спасатели.

Железнодорожное сообщение в данном регионе между Чехией и Словакией полностью прекращено.

Рядом со строящимся находится второй нормально функционирующий туннель между Чехией и Словакией, который пришлось временно закрыть по соображениям безопасности.

По информации Чешских железных дорог, движение поездов может быть возобновлено вечером в воскресенье. При этом, семь международных поездов, вероятнее всего, придется направить в обход района ЧП по другому маршруту.