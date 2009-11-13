Причиной самоубийства депутата могли стать финансовые проблемы
Считает Острожский прокурор
Причиной самоубийства депутата Острожского городского совета (Ровенская область) Тараса Беги могли стать финансовые проблемы.
Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказала в интервью Ровенской областной гостелерадиокомпании прокурор Острожской межрайонной прокуратуры Любовь КОВАЛЬЧУК.
Как сообщалось, 11 ноября депутата Острожского горсовета Т.Бегу нашли повешенным в его собственной квартире. При осмотре тела умершего признаков насильственной смерти не обнаружено. Т.Бега был членом Партии зеленых Украины и председателем наблюдательного совета ОАО «Острожсккий хлебозавод».
По словам Л.КОВАЛЬЧУК, в одном из судов несколько раз рассматривались иски против Т.Беги в связи с невозвращением им кредитов.