Причиной самоубийства депутата могли стать финансовые проблемы

Причиной самоубийства депутата Острожского городского совета (Ровенская область) Тараса Беги могли стать финансовые проблемы.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказала в интервью Ровенской областной гостелерадиокомпании прокурор Острожской межрайонной прокуратуры Любовь КОВАЛЬЧУК.

Как сообщалось, 11 ноября депутата Острожского горсовета Т.Бегу нашли повешенным в его собственной квартире. При осмотре тела умершего признаков насильственной смерти не обнаружено. Т.Бега был членом Партии зеленых Украины и председателем наблюдательного совета ОАО «Острожсккий хлебозавод».

По словам Л.КОВАЛЬЧУК, в одном из судов несколько раз рассматривались иски против Т.Беги в связи с невозвращением им кредитов.