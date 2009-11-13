Канадский министр получил сообщение о смерти Тэтчер
07:36, 13 ноября 2009Разное
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В Лондоне были удивлены
|Стефен Харпер
Шокированный этим известием премьер-министр Канады Стефен Харпер (Stephen Harper) поручил своему помощнику отправить в Великобританию письмо с соболезнованиями. Однако британские представители были крайне удивлены, заявив в ответ, что 84-летняя "железная леди" находится в добром здравии.
Позже оказалось, что Тэтчер в сообщении, полученном министром транспорта Джоном Бэрдом (John Baird) из дому, вовсе не бывшая глава британского правительства, а любимая 16-летняя кошка министра, названная в честь знаменитой британки.
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