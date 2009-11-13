Канадский министр получил сообщение о смерти Тэтчер

"Тэтчер умерла" - гласило сообщение, которое сразу стало известно всем канадским политикам, собравшимся на торжественный обед в честь ветеранов войны, сообщает РИА “Новости” со ссылкой на Франс Пресс.

Шокированный этим известием премьер-министр Канады Стефен Харпер (Stephen Harper) поручил своему помощнику отправить в Великобританию письмо с соболезнованиями. Однако британские представители были крайне удивлены, заявив в ответ, что 84-летняя "железная леди" находится в добром здравии.

Позже оказалось, что Тэтчер в сообщении, полученном министром транспорта Джоном Бэрдом (John Baird) из дому, вовсе не бывшая глава британского правительства, а любимая 16-летняя кошка министра, названная в честь знаменитой британки.