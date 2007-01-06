Шуфрич всех поблагодарил, а прокуратура АРК возбудила уголовное дело

Прокуратура Автономной Республики Крым возбудила уголовное дело по факту возникновения чрезвычайной ситуации на судне «Odisk» в Ялтинском порту.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Совета министров АРК со ссылкой на председателя Верховной Рады Крыма Анатолия ГРИЦЕНКО. По его словам, на судне проводится проверка соблюдения техники безопасности при погрузке и транспортировке груза.

По информации пресс-службы, сегодня был завершен первый этап аварийно-спасательных работ по ликвидации чрезвычайной ситуации на судне «Odisk», непосредственное участие в которых принимали министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины Нестор ШУФРИЧ, председатель Совета министров АР Крым Виктор ПЛАКИДА и представители всех аварийных служб автономии. Штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации был создан в Ялте немедленно после того, как стало известно о выделении ядовитого газа на борту судна. В результате принятых мер полностью ликвидирована угроза химического заражения акватории Черного моря и прибрежной полосы.

В результате чрезвычайной ситуации погибли два члена экипажа, гражданин Украины и гражданин России, четверо находятся в тяжелом состоянии, здоровье остальных вне опасности.

Н.ШУФРИЧ и руководители Автономной Республики Крым выразили глубокие соболезнования родным и близким погибших моряков.

Н.ШУФРИЧ поблагодарил руководство ВМС Украины, сотрудников Министерства здравоохранения и охраны окружающей природной среды Украины, а также руководителей Верховной Рады автономии и правительства Крыма за профессиональную сплоченную работу по оперативному разрешению чрезвычайной ситуации на рейде Ялтинского порта.