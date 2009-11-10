Офицер ВВ вытащил из моря эпилептика с бетонной плитой

Сегодня ночью в Одессе патруль внутренних войск спас человека, пытавшегося совершить самоубийство.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Внутренних войск МВД Украины, инцидент произошел сегодня ночью на одном из пирсов одесского пляжа «Ланжерон».

Информацию о том, что какая-то женщина зовет на помощь, патруль получил от водителя автомобиля. В результате принятых мер старший лейтенант внутренних войск Дмитрий ГОМБАЛ, кинулся в воду следом за мужчиной, надевшего на себя бетонную плиту, и вытянул его из воды.

Уже на берегу у спасенного произошел приступ эпилепсии, во время которого офицер также принял меры по прекращению приступа.

В то же время в результате этих действий старший лейтенант получил воспаление легких и госпитализирован.

Руководство Внутренних войск принимает максимальные меры для того, чтобы он выздоровел, после чего он будет представлен к награде.