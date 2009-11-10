Совещание об эпидемии у Ющенко (фото)
02:44, 10 ноября 2009Разное
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Ко "второй волне" надо готовиться
Совещание Президента Украины с членами государственной чрезвычайной противоэпидемической комиссии при Кабинете Министров.
На сегодня одна из основных задач правительства, и министерства здравоохранения в частности, - снижение смертности в результате гриппа и пневмонии, ранняя диагностика штаммов гриппа, а также проведение вакцинации.
Глава государства выразил уверенность, что власти должны сделать все, чтобы у врачей были все необходимы средства встретить возможную вторую волну эпидемии гриппа.
|Главный государственный санитарный врач Украины Александр Биловол, министр здравоохранения Василий Князевич, вице-премьер-министр Иван Васюник, первый вице-премьер-министр Александр Турчинов и министр иностранных дел Петр Порошенко
|Министр здравоохранения Василий Князевич
Фото Михаила Маркива / POOL / УНИАН
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