Совещание об эпидемии у Ющенко (фото)

Совещание Президента Украины с членами государственной чрезвычайной противоэпидемической комиссии при Кабинете Министров.

На сегодня одна из основных задач правительства, и министерства здравоохранения в частности, - снижение смертности в результате гриппа и пневмонии, ранняя диагностика штаммов гриппа, а также проведение вакцинации.

Глава государства выразил уверенность, что власти должны сделать все, чтобы у врачей были все необходимы средства встретить возможную вторую волну эпидемии гриппа.

Фото Михаила Маркива / POOL / УНИАН