Масштабное ДТП под Донецком: столкнулись 15 автомобилей

Под Донецком произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием 15 автомобилей. Травмировано 12 человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областной Госавтоинспекции, около 9-ти часов утра 3 января на участке автодороги Киев-Луганск-Изварино, между г. Донецком и г. Ясиноватая, в условиях ограниченной видимости из-за густого тумана автокран совершил столкновение с автомобилем "Газель". Вслед за этим один за другим с автокраном столкнулись автомобиль "Шкода-Фабиа" и пассажирский автобус "БАЗ". За ними столкнулись еще несколько автомобилей, двигавшихся друг за другом. Всего в ДТП получили механические повреждения 15 автомобилей.

Кроме того, на данный момент установлено, что 12 человек получили травмы, причем три человека травмированы тяжело. Пострадавшие уже доставлены в лечебные учреждения области.

В пресс-службе уточнили, что, несмотря на большое количество автотранспорта, попавшее в ДТП, движение на этом участке дороги перекрыто не было. Инспектора ДПС осуществляли регулирование дорожного движения.