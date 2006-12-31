Пьяный водитель пришел на помощь полиции
11:22, 31 декабря 2006Разное
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Полицейские не оценили добрых намерений...
Немецкая полиция арестовала пьяного водителя, который принял полицейскую проверку за поломку на дороге и остановился, чтобы помочь, сообщает Reuters.
Сотрудники правоохранительных органов Бремена, проверявшие автомобиль на обочине, заподозрили алкогольное опьянение, когда к ним на подмогу пришел 37-летний автомобилист.
У незадачливого помощника, которого подвело зрение, отобрали права.
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