Пьяный водитель пришел на помощь полиции

Немецкая полиция арестовала пьяного водителя, который принял полицейскую проверку за поломку на дороге и остановился, чтобы помочь, сообщает Reuters.

Сотрудники правоохранительных органов Бремена, проверявшие автомобиль на обочине, заподозрили алкогольное опьянение, когда к ним на подмогу пришел 37-летний автомобилист.

У незадачливого помощника, которого подвело зрение, отобрали права.

Автолента.ру