Новогоднюю ночь киевляне будут праздновать на Майдане Незалежности вместе с участниками проекта «Фабрика звезд-3».

Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на соответствующее распоряжение столичной власти.

Согласно документу, ответственность за организацию, техническое и финансовое обеспечение празднования Новогодней ночи на Майдане Незалежности взяло на себя ООО «Эль Стар». По словам заместителя председателя КГГА Виталия ЖУРАВСКОГО, в этом году в новогоднем концерте, который будет проходить возле главной елки Украины, примут участие участники проекта «Нового канала» «Фабрика звезд-3».

Традиционно в ночь на 1 января будут внесены соответствующие изменения в работу пассажирского транспорта общего пользования. Предусматривается увеличение количества единиц подвижного состава в соответствии с ожидаемым пассажиропотоком, чтобы все гости праздника смогли комфортно доехать до дому по окончании мероприятий.

Как сообщил В.ЖУРАВСКИЙ, общий план празднования Новогодних и Рождественских праздников в столице утверждается руководством КГГА.

Что касается главной новогодней елки страны, то работы по ее монтажу на Майдане Незалежности начнутся 4 декабря, а уже 19 декабря на ней зажгутся огни. Главным украшением 35-метровой елки станут игрушечные тигры, ведь 2010 год – Год тигра по восточному гороскопу. Для декорирования елки также будут применены приборы светотехники и современное техническое оборудование.