Тимошенко: ни один Бессмертный, Порошенко, Мороз или Янукович не смогут помешать

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО надеется, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО примет решение о досрочном роспуске Верховной Рады Украины.

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила в своей статье «Мемуары одного года, или 12 мгновений из жизни украинской политики», опубликованной в еженедельнике «Зеркало недели» (№50 (629) от 30 декабря 2006 г.).

«И все-таки надеюсь, более того — я уверена, что Президент примет правильное решение. Нам нужно заставить себя глотать общие обиды и найти мужество, чтобы вместе противостоять вызовам. И одним весенним днем снова будет записана кассета с обращением Президента о досрочных выборах в Верховную Раду. Я буду сидеть в кабинете Президента до тех пор, пока она не выйдет в эфир, и никакой БЕЗСМЕРТНЫЙ, ПОРОШЕНКО, МОРОЗ или ЯНУКОВИЧ не смогут воспрепятствовать и остановить процесс», - отмечает Ю.ТИМОШЕНКО.

До этого в своей статье лидер БЮТ рассказала, что в июле Президент, разговаривая с ней, все чаще поднимал тему досрочного прекращения полномочий Верховной Рады. «Утром 3 августа я была у ЮЩЕНКО, – рассказывает Ю.ТИМОШЕНКО. - Мы говорили несколько часов, рассмотрели все возможные варианты развития ситуации. Наконец Президент определился. Парламент должен быть распущен и объявлены досрочные выборы. В наши штабы полетела телефонограмма: все летние отпуска отменяются, разворачивается полномасштабная избирательная кампания. Совместно составляем текст обращения Президента Украины к украинскому народу. В секретариат президента заходит телевизионная группа. Идет запись обращения. Кассету везут на улицу Мельникова, в НТКУ, в просторечии — УТ-1. В 19.00 текст обращения Президента должен транслировать Первый национальный и Украинское радио. В 19.00 — молчок. Ирина ГЕРАЩЕНКО, пресс-секретарь ЮЩЕНКО, сообщает, что обращение будет в 19.30... 20.00... 21.00... 22.00... Поздно ночью ЮЩЕНКО сообщил, что вносит Виктора ЯНУКОВИЧА на должность премьер-министра».

Несмотря на все эти события, Ю.ТИМОШЕНКО верит, что Президент все-таки решится на роспуск парламента. «Досрочные парламентские выборы — это задачи следующего года. 2007-го. Того самого года, о котором позднее напишут: это был год, в котором Украина окончательно избавилась от призраков прошлого и навеки стала на путь демократии. Я верю, что будет именно так».