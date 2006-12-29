В Баку ветер повалил главную новогоднюю елку

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В столице Азербайджана произошел курьезный инцидент. В центре Баку упала самая высокая новогодняя елка республики. Причиной падения лесной красавицы стал ураганный ветер. Известно, что новогодняя ель, установленная на центральной площади "Азнефть", имела высоту 25 метров. Исполнительные власти азербайджанской столицы отмечают, что всего в Баку было установлено 20 новогодних елок, сообщает Dni.ru.

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