Место за столом с Саакашвили стоило $8000

Место за столом с президентом Грузии на благотворительной встрече, прошедшей вечером 27 декабря в тбилисском отеле "Кортиярд Мэрриот", стоило около $8 тысяч. По итогам встречи было собрано более $200 тысяч.

Во встрече с президентом, помимо грузинских бизнесменов, приняли участие известные деятели культуры и спортсмены, которые также внесли свой благотворительный вклад наравне с представителями бизнеса, передает агентство "Новости-Грузия".

Сумма, собранная на благотворительной встрече, будет направлена на обустройство детского дома для новорожденных, сказал Саакашвили.

"Детский дом для новорожденных - это особенное заведение, сюда попадают те дети, от которых отказываются собственные родители и семьи, отказываются по разным причинам", - сказал президент Грузии.

РИА "Новости"