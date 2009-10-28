Королевская: без поддержки автопром сегодня не выживет

Автопром должен взять на себя разработку импортозамещающих технологий.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе комитета Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства, такое мнение высказала глава комитета Наталия КОРОЛЕВСКАЯ на международной конференции «AutoProm UA - 2009».

По ее словам, без поддержки государства и комплексной стимулирующей программы автопром сегодня не выживет. Правительство готово ввести такую программу – если автопром возьмет на себя разработку импортозамещающих технологий.

«Сегодня ВВП автомобильной промышленности в Украине составляет 4% - из 10% возможных. Это говорит о колоссальном потенциале украинского внутреннего рынка, за который борется весь мир. Наша прямая задача – сделать так, чтобы как минимум 70% рынка Украины остались за отечественными производителями», - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По словам главы комитета промполитики и предпринимательства ВР, 13% надбавка к пошлине на импорт заметно не повлияла на общую ситуацию в отрасли, равно как и дотации, которые выделяли на поддержку своего автопрома другие страны мира.

«Отдельные временные меры – не то, что поможет создать фундамент для развития такой базисной для экономики отрасли, как автопром, - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ. – Государственные предприятия должны закупать только отечественные автомобили, автопром – работать над импортозамещающими технологиями, также использовать украинские ресурсы. Только предельно четкая позиция в этом вопросе даст возможность ввести государственную программу поддержки автопрома, которая выведет отрасль на докризисный уровень».

Н.КОРОЛЕВСКАЯ сообщила, что комитет и Министерство промполитики уже частично подошли к решению этого вопроса. Однако для того, чтобы программа была принята, она должна стать «не точечной инициативой Кабинета Министров или отдельных парламентских комитетов, а частью комплексной государственной политики в целом». Только в таком случае программа будет утверждена всеми государственными инстанциями и заработает правильно.

Наиболее эффективными мерами в поддержку автопрома, по мнению Н.КОРОЛЕВСКОЙ, могут стать стимулы по налогообложению и реинвестиции налога на прибыль, в модернизацию производства, а также создание лизинговой компании, механизмы компенсации по кредитам.