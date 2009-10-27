Американец получил $470 тыс. зарплаты, нигде не работая

Американец на протяжении четырех с лишним лет получал зарплату от телекоммуникационной компании, в которой он не проработал ни одного дня, что принесло ему в общей сложности 470 тыс. долларов, сообщает Associated Press.

По данным следствия, 35-летний Энтони Арматис (Anthony Armatys) получил место в компании Avaya Inc. в сентябре 2002 года, но передумал. Тем не менее, компьютерная система Avaya из-за сбоя не стерла его персональные данные из платежной ведомости компании.

До февраля 2007 года Арматис, как ни в чем не бывало, получал на свой банковский счет регулярную зарплату, пока ошибка не была выявлена аудиторской проверкой.

В рамках сделки с правосудием он признал себя виновным в хищении. Обвинение просит приговорить тунеядца к шести годам тюремного заключения и возмещению ущерба. Оглашение приговора намечено на 8 января.

РИА "Новости"