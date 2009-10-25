В Украине перевернулся автобус с туристами из Беларуси

В Житомирской области, на автодороге Шепетовка - Новоград-Волынский, водитель автобуса «Мерседес», который принадлежит частной фирме «Слав-Тур» из Республики Беларусь и перевозил 45 белорусских туристов, возвращавшихся в Могилев из Хмельницкого, совершил аварию – транспортное средство перевернулось на обочину дороги.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате 26 человек получили телесные повреждения, из них 10 госпитализированы в центральную райбольницу. Предварительная причина дорожно-транспортного происшествия – неисправность рулевого управления автобуса. На месте работала опергруппа Главного облуправления МЧС.

Всего за сутки на территории страны зарегистрировано 138 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 14 и травмированы 175 человек.