Киркорова обвиняют в драке в самолете

Представители ОАО «Соликамский магниевый завод» (Россия) обвиняют певца Филиппа КИРКОРОВА в инициировании драки в самолете «Москва – Днепропетровск» 18 октября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Днепропетровске сообщила и.о.заместителя директора по маркетингу и продажам завода Екатерина РАКИТИНА.

«18 октября в составе группы специалистов предприятия ОАО «Соликамский магниевый завод» в количестве 23 человек совершался авиа-перелет рейсом 214 по маршруту «Москва – Днепропетровск». После посадки в самолет и загрузки багажа командир корабля объявил о том, что в Днепропетровске неблагоприятные метеоусловия, а самолет перегружен, поэтому принято решение снять часть багажа пассажиров с борта самолета и отправить его следующим рейсом. Наш багаж стали выгружать из самолета. Вместо этого в самолет загрузили крупногабаритные предметы. Пассажиры начали возмущаться, поскольку данное обстоятельство нарушало их право на перевозку багажа. Из первого салона самолета выскочил Филипп КИРКОРОВ. В адрес всех пассажиров посыпались ругательства с использованием ненормативной лексики. Он подбежал к наиболее возмущающемуся пассажиру, которым оказался наш сотрудник, начальник финансового отдела ОАО «Соликамский магниевый завод» Сергей ГУРЕЕВ, и нанес ему два удара. После этого, певец был оттеснен охранником, который сам стал наносить удары по ГУРЕЕВУ», - сообщила Е.РАКИТИНА.

По ее словам, командир самолета, ссылаясь на то, что в случае обращения в правоохранительные органы авиасудно могут задержать в Москве, пообещал пассажирам вызвать милицию по месту прибытия самолета в Днепропетровск. По прилете в Днепропетровск пострадавшие дали показания в транспортной милиции.

Директор юридической компании FTL Assistance Лина НОВИКОВА (Днепропетровск), которая защищает права представителей завода в данном инциденте, заявила, что все документы о случившемся 18 октября будут переданы в Генеральную прокуратуру Украины для передачи в соответствующие органы на территории Российской Федерации.

«22 октября Филиппу КИРКОРОВУ компанией FTL Assistance было отправлено официальное уведомление, что проводится пресс-конференция и мы бы хотели услышать его извинения в адрес потерпевших. В пресс-центре Филиппа КИРКОРОВА отказались от любых комментариев по этому поводу», - отметила Л.НОВИКОВА.