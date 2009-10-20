Таксисты готовятся ко всеукраинской забастовке

Водители такси требуют уменьшить налоговую нагрузку и отменить постановление о дополнительных отчислениях в Пенсионный фонд. В то же время перевозчики разрабатывают программу реформирования таксоперевозок.

Налог, который в настоящее время платит таксист, как физическое лицо-предприниматель, является непосильным грузом, говорит в интервью „Немецкой волне” председатель Ассоциации профсоюзов автотранспортников Украины Андрей Корчинский. Из-за кризиса прибыль таксистов уменьшилась почти на 70 процентов, денег хватает лишь на проживание, а налог остался на уровне 200 гривен, добавляет председатель ассоциации. «Следовательно мы требуем, чтобы государство отменило дополнительные взыскания, - говорит Корчинский. – Что касется размера налога, то он не должен превышать по нашим расчетам 80 гривен».

Схему расчета налоговой нагрузки для таксистов перевозчики прописали в проекте концепции развития таксоперевозок на 2010-2012 год, которая должна лечь в основу государственной программы „Такси Украины”. Следовательно размер налога в идеале должен был бы зависеть от количества населения города.

В то же время „таксист” должен стать профессией, объясняет Корчинский. В проекте стратегии развития учтено правовое поле деятельности: лицензирование, регистрация авто, обновления автопарка, а также безопасность пассажиров.

Уместным было бы введение так называемой „карточки таксиста”, где отмечались бы нарушения по предоставлению услуг, говорит Корчинский. Получить такую карточку может перевозчик со стажем вождения не менее трех лет и с рекомендательным письмом. Проект программы развития на протяжении двух недель будут обсуждать таксоперевозчики других регионов, а уже в течение месяца проект передадут в Госкомпредпринимательства.