После столкновения с поездом грузовик выбросило на встречную колею

Сегодня в 7 ч. 35 мин. на железнодорожном переезде «Рай-Еленовка» Южной железной дороги Харьковского района автомобиль ГАЗ-53 (цистерна по продаже минеральной воды) столкнулся с пассажирским поездом №640 сообщением Кремечук-Харьков.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре пропаганды ГУ МЧС в Харьковской области, автомобиль ГАЗ-53, оборудован топливным газобаллонным оборудованием метан (6 баллонов по 80 литров в каждом), выехал на охраняемый переезд. На переезде у автомобиля отказал двигатель. Водитель грузовика пытался предотвратить столкновение, но напрасно.

Во время столкновения автомобиль ГАЗ выбросило на встречную колею, в результате чего произошла утечка газа из топливной аппаратуры, поврежден бак тепловоза, из которого вылилось около 3 тысяч литров дизельного горючего по всей длине тормозного пути. Из пассажиров поезда никто не пострадал.

Водитель автомобиля ГАЗ с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ударенно-рваная рана головы, закрытый перелом левой ключицы госпитализирован в областную клиническую больницу. Согласно предварительному заключению, водитель находился в трезвом состоянии.