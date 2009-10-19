Закон повышения благосостояния зажиточных

Один из аналитиков Всемирного банка сравнил решение Верховной Рады резко повысить минимальную заработную плату с намерением осуществить космический полет на Марс. Невзирая на выразительность такого сравнения, оно все же не совсем корректное, потому что владея ракетоносителем «Южмаша», Украина в принципе может рассчитывать на космические полеты, а вот в отсутствие бюджетных ресурсов существенное повышение уровня зарплат оказывается значительно более опасной авантюрой с непредсказуемыми последствиями.

Хотя правила честной игры никогда не пользовались популярностью среди украинских политиков, но цинизм и аморальность тех, кто принял в первом чтении Проект закона «Об установлении прожиточного минимума и минимальной зарплаты в 2010 году» поразил даже наиболее опытных зубров украинской политики. Мало того, что инициаторы отмеченного законопроекта не собираются палец о палец ударить ради выполнения такой законодательной новации, так они еще и не обременяют себя объяснениями, из каких источников финансирования это должна будет сделать исполнительная власть.

Украинская политика напоминает мозаику из разных сказок. Нынешняя ситуация аналогична сказке о тщеславной бабке, которая приказывала золотой рыбке сделать то одно, то другое чудо. Эта аналогия заслуживает внимания хотя бы с точки зрения того, чем закончила неосмотрительная старушенция. Параллели с золотой рыбкой также поучительные, ведь есть граница всему – даже возможностям золотых рыбок.

Не обременяя себя объяснениями относительно источников финансирования отмеченного законопроекта, лидер Партии регионов высказался в том духе, мол, если правительство не знает, где взять деньги, то пусть уступит место тем, кто знает. Если бы так «отвечал» представитель какой-то маргинальной политической силы, который не имеет зеленого понятия об экономике и финансах, а рассчитывает исключительно на популизм и авантюризм, то это выглядело бы вполне естественно. Но в данном случае речь идет о премьер-министре теневого правительства, который по должности обязан оперировать четкими цифрами и фактами.

Конечно, если бы цифры и факты в подтверждение авантюры с минимальными зарплатами существовали, то лидер Партии регионов их обязательно обнародовал бы, а поскольку их нет, то бело-голубой кандидат в президенты вынужден уподоблять себя политическому маргиналу. Как говорят в таких случаях, и рад бы в рай, да грехи не пускают.

Для того, чтобы окончательно не потерять уважение мыслящей части электората, лидерам Партии регионов стоит чаще слушать хотя бы самих себя, чтобы приводить в соответствие со словами очередные наполеоновские планы. Например, еще несколько дней назад один экономический гуру регионалов утверждал, что доходная часть бюджета выполняется крайне плохо, а в настоящее время он уже настаивает на принятии законопроекта, который предусматривает вдвое большую ресурсную базу. Поскольку умом, честью и совестью в данном случае даже не пахнет, то сформулирую вопрос проще: где логика?

Допускаю, руководители Партии регионов рассчитывают на то, что им удастся незаметно уклониться от ответа на вопрос относительно алогизма законодательных инициатив. Вместо этого они сделают все для того, чтобы сосредоточить внимание общества на том, как трудно правительству выполнять их прихоти. Если же исполнительная власть с честью справится даже с этим «космическим» заданием, то вскоре они опять начнут блокирование парламентской трибуны с требованием срочно повысить зарплаты в полтора раза.

При этом во время каждого интервью регионалы будут объяснять электорату, что повышенные социальные стандарты выполняются не благодаря каторжному труду правительства, а лишь потому, что представители Партии регионов в парламенте Украины «оказались бескомпромиссными в достижении цели - улучшения жизни уже сегодня». Найти иллюстрацию более грубого пренебрежения нормами морали и порядочности практически невозможно.

Довольно показательно, что все (!) эксперты в отрасли экономики и финансов признали законопроект медвежьей услугой рядовым людям и стране в целом, потому что в случае его принятия и подписания президентом финансовая система оакжется на грани фиаско. Выполнение такого закона окажется возможным лишь за счет значительной эмиссии – денег, не обеспеченных товарной массой. Не стоит объяснять, что это повлечет волну инфляции, которая на протяжении месяца-полутора поставит крест на любых намеках о повышенных социальных стандартах и благосостоянии в целом.

Если бы еще речь шла о нечистоплотной политической борьбе с правительством, то можно было бы промолчать, но дело в том, что фактически приходится иметь дело с целеустремленной работой по дестабилизации финансовой системы Украины, а это ставит под угрозу национальную безопасность государства в финансово-экономической сфере. Странно, что президент, который призван своевременно реагировать на подобные опасные тенденции, хранит олимпийское спокойствие, всем своим видом давая понять, что «пожар разворачивается по плану».

Пользуясь случаем отмечу, что принятие безответственного законопроекта приведет к нехватке средств в первую очередь в частном секторе – среди предприятий, значительная часть которых пока еще находится в собственности представителей Партии регионов. Не нужно быть пророком, чтобы предвидеть: значительная часть этих заводов и фабрик не сумеет вписаться в «новые социальные стандарты», потому банкротство и безработица окажется следствием безответственного популизма.

Никто не отрицает: повышать социальные стандарты необходимо, но это следует делать с учетом реальной экономической ситуации. Мировая экономическая практика недвусмысленно доказывает: в кризисных условиях целесообразно оказывать адресную поддержку наиболее незащищенным слоям населения, поднимать уровень зарплат тем категориям, у которых он недопустимо низкий в сравнении с другими категориями и с точки зрения социальной справедливости.

Собственно, этим путем и пошло правительство, повысив уровень зарплат учителей, медиков, работников культуры и библиотекарей. В то же время этого законопроект регионалов, в сущности, не имеет никакого отношения ни к проблеме прожиточного минимума, ни к минимальным зарплатам, потому что пропорционально повышает все заработные платы и пенсии.

Этот законопроект справедливее было бы отрекомендовать повышением благосостояния зажиточных, потому что они гораздо меньше почувствуют следствия неуклонной инфляции, чем граждане с минимальными зарплатами. Между прочим, когда БЮТ инициировал законодательное введение налога на богатство, то депутаты от Партии регионов даже слушать об этом не захотели. Почему бы по такому благородному случаю не заблокировать трибуну Верховной Рады?

Виталий Чудновский, народный депутат Украины