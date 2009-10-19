Тимошенко в Иерусалиме (фото)

17 октября Юлия Тимошенко посетила Иерусалим с частной поездкой.

За время пребывания в Израиле Ю.Тимошенко побывала у Стены Плача, Храма Гроба Господнего, в Гефсиманском Саду, у могилы Девы Марии и осмотрела место у реки Иордан, где происходило крещение Иисуса Христа.

Глава правительства подчеркнула, что ее поездка в Иерусалим осуществляется на свои средства.

Патриарх Иерусалимский ТЕОФИЛ ІІІ по просьбе премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО благословил Украину и украинский народ на счастье и процветание.

Ю.Тимошенко сообщила Патриарху, что перед таким испытанием, как президентские выборы, решила посетить святые места и помолиться за то, чтобы Господь дал Украине и украинскому народу покой, объединение церквей, чтобы Украина чувствовала себя единой нацией.

Фото Александра Прокопенко / POOL / УНИАН