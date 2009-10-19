Новый памятник основателю "Аскании-Нова" (фото)

Бронзовый памятник основателю биосферного заповедника ”Аскания-Нова” Фридриху Фальц-Фейну (1863-1920 гг.) передан в дар заповеднику племянником основателя, гражданином княжества Лихтенштейн, бароном Эдуардом Фальц-Фейном. Работу выполнил заслуженный художник России Дмитрий Тугаринов. Композиция установлена на постаменте из лабрадорита на территории заповедника перед главным входом в музей ”Природа Таврии”.

Вице-спикер ВР Украины Николай Томенко отметил, что заповедник воистину уникальное место, в прошлом году вошедшее в семерку красивйших природных мест страны. Кроме того, напомнил он, «Аскания-Нова» как одно из чудес Украины была представлена во Всемирном конкурсе «7 новых чудес природы» и вышла в полуфинал конкурса, став одним из 77 природных чудес света.

Вице-спикер подчеркнул, что все украинцы должны гордиться тем, что в нашем государстве есть место, которое в мире называют «птичьей столицей». Н.ТОМЕНКО напомнил, что „Аскания-Нова” - это единственный в Европе участок типчаково-ковыльной степи, которого никогда не касался плуг, и он имеет большую научную, культурно-познавательную и практическую ценность.

Фото УНИАН