Умер Владимир Кашпур (фото)

17 октября в Москве на 83-м году жизни после продолжительной болезни скончался известный актер театра и кино Владимир Кашпур. Об этом в воскресенье радиостанции "Эхо Москвы" сообщила народная артистка РФ Алла Покровская.

Кашпур был представителем старой театральной школы в лучшем ее качестве, отметила она.

Во вторник, 20 октября, в 11:00 во МХАТе пройдет гражданская панихида по актеру, а затем в церкви в Брюсовом переулке состоится отпевание. Похоронен Владимир Кашпур будет на Долгопрудном кладбище в 14:00.

Владимир Кашпур родился в 1926 году в Алтайском крае. В 1943-1946 годах учился в Харьковском военно-авиационном училище штурманов, потом, до 1949 года был штурманом бомбардировочной авиации, затем – диспетчером авиакорпуса.

В театре Кашпур работал с 1951 года. В 1959 году он окончил Школу-студию МХАТ и был принят в труппу Театра "Современник". В 1961 году был принят в труппу МХТ.

Владимир Кашпур снялся в более 70 фильмов, включая "Баллада о солдате", "Время вперед", "Путь в Сатурн", "Освобождение", "Легенда о Тиле", "Марк Твен против...", "Сказ про то, как царь Петр арапа женил", "Черная курица, или подземные жители", "Батальоны просят огня", "Холодное лето пятьдесят третьего", "Такси-блюз", "Мастер и Маргарита", "Роковые яйца", "Олигарх", "Шукшинские рассказы", "Штрафбат".