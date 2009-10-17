"Девятка" влетела в опору электросети: двое погибших

Два человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля с опорой электросети в Крыму.

Пресс-служба крымского управления МЧС сообщила сегодня, что информация об аварии на трассе Харьков – Симферополь около села Лозовое поступила к спасателям в пятницу вечером.

В опору врезался автомобиль ВАЗ-2109.

Вcледствие дорожно-транспортного происшествия погибли водитель и пассажир машины.