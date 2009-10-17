Николас Кейдж обвинил управляющего в своем финансовом крахе

Голливудский актер Николас Кейдж подал в суд на своего бывшего управляющего, обвинив его в халатности и мошенничестве, передает в пятницу агентство Reuters.

Кейдж утверждает, что Сэмюэл Левин (Samuel Levin) направил его "на путь к финансовому краху", и требует с бывшего управляющего 20 миллионов долларов в качестве компенсации. По словам актера, который, по данным Forbes, за минувший год заработал около 40 миллионов долларов, его репутация "непоправимо запятнана".

Как указывается в иске, Левин якобы не платил налоги в срок и вкладывал деньги в спекулятивные и рискованные операции на рынке недвижимости. Он также не предупредил нанимателя о том, что его деньги заканчиваются, а кредитные линии в банках превышены. Из-за действий управляющего в последние семь лет, заявляет Кейдж, он теперь вынужден "продавать основные активы со значительными потерями".

По словам актера, махинации и халатность Левина вскрылись, когда на его место в сентябре 2008 года был нанят другой человек.

Между тем самого Кейджа Налоговая служба США подозревает в неуплате налогов, процентов и штрафов на сумму 6,6 миллионов долларов, напоминает агентство. В апреле актер был вынужден продать замок в Баварии, в реконструкцию которого он вложил большие средства.

Лента.ру