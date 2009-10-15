Ученица 11-го класса попала в больницу после драки с одноклассницей
19:39, 15 октября 2009Разное
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Сообщение из Мелитополе
В Мелитополе Запорожской области ученица 11-го класса госпитализирована из школы с тяжелой травмой головы после ссоры с одноклассницей.
Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей Запорожского главка милиции, 14 октября в Константиновскую районную больницу обратилась ученица 11-го класса с травмой головы. Девочка сообщила, что в школе ее избила одноклассница.
Сотрудники Мелитопольского райотдела милиции выясняют подробности произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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