Ученица 11-го класса попала в больницу после драки с одноклассницей

В Мелитополе Запорожской области ученица 11-го класса госпитализирована из школы с тяжелой травмой головы после ссоры с одноклассницей.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей Запорожского главка милиции, 14 октября в Константиновскую районную больницу обратилась ученица 11-го класса с травмой головы. Девочка сообщила, что в школе ее избила одноклассница.

Сотрудники Мелитопольского райотдела милиции выясняют подробности произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.