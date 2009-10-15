Перед выборами Украина останется без «стратегически важного продукта»?

Из-за выгодной курсовой разницы валют больше половины украинской гречихи нового урожая окажется за границей, пишет еженедельник «Комментарии:».

«Экспортные поставки гречихи в нашей компании составляют около 70% всего ее производства. В остальных - подобная ситуация», - рассказывает заместитель коммерческого директора ООО “Сквирский комбинат хлебопродуктов” Александр СОПИЖЕНКО. Особенно много экспортеров сконцентрировано в восточных областях: Луганской, Донецкой и Харьковской. Основными импортерами этого продукта являются Россия, Грузия, Армения, Туркменистан, Молдова и некоторые страны дальнего зарубежья - Израиль, Хорватия, США.

В то же время, как пишет издание, гречихи в этот раз в Украине вырастили меньше, чем в прошлом году. По оценкам руководителя аналитического департамента «Консалтингового агентства «ААА» Марии КОЛЕСНИК, ожидаемый объем урожая гречихи составит около 240 тыс. тонн, что почти на 15% ниже, чем в 2008 году. А, по мнению специалистов ООО «Родной продукт», урожай текущего года будет почти на 100 тыс. тонн меньше прошлогоднего - всего около 200 тыс. тонн. Несмотря на это, убежден гендиректор «Родного продукта» Андрей РУДЕНКО, отечественный производитель больше заинтересован в экспортировании собранного урожая, чем в его продаже на внутреннем рынке.

Дело в том, что на украинском рынке наблюдается серьезная диспропорция между ценами на сырье (гречиху) и на готовую продукцию (гречишную крупу), что сводит к минимуму рентабельность производства. Если в прошлые годы между ценами на сырье и продукт была двойная разница (осенью 2008 года производители закупали гречиху по 1700–1800 грн./тонн и продавали крупу по 3,6 грн./кг), то сейчас ситуация изменилась. Несмотря на увеличение закупочных цен на гречиху до 1900–2000 грн./тонн, повышения цен на гречиху до уровня 3,9–4 грн./кг, как того ожидали операторы, не произошло. Напротив, этой осенью цены на крупу «сползли» вниз, даже по сравнению с прошлогодними, - до 3,4–3,5 грн./кг. В известной степени на их сдерживание влияет государственное ценовое регулирование на социально значимые товары, к которым относится гречиха. Накануне выборов власть не заинтересована в росте цен на этот «стратегически важный продукт». Кроме того, цены также удерживают мелкие производители, которые, стремясь «войти в рынок», практически открыто демпингуют, отмечают «Комментарии:».

Учитывая эти факторы, украинские компании не исключают, что им, в конечном счете, придется прибегнуть к импорту гречишной крупы. Мукомолы же опасаются, что после вывоза большей части гречихи за пределы Украины в начале следующего года цены на сырье на внутреннем рынке подскочат.