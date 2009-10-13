Почему реклама политиков так фальшива?

Проблема политической рекламы наших кандидатов не в их навязчивости и даже лживости. Проблема – в ее неадекватности. Политтехнологи часто не знают своих клиентов...

Последнее время убеждаюсь все больше: наши политики неуклонно деградируют. Сужу только по их избирательной рекламе.

Интересно, остался ли в Украине хоть один человек, который верит в искренность всех тех обещаний, которые льются с экранов телевидения, из колонок газет и необъятных биг-бордовских просторов на наши головы? Взять бы все деньги, уходящие на пропаганду себя дорогих, и пустить на строительство дорог, обустройство больниц и школ...

Впрочем, проблема политической рекламы наших кандидатов не в их дороговизне, навязчивости и даже лживости. Проблема – в ее неадекватности. Политтехнологи, которые предлагают лозунги своим хозяевам, похоже, часто даже понятия не имеют о том, что для них органично, естественно, а что воспринимается как фальшивое и неуместное...

Тимошенко – это и есть Украина?

Взять хотя бы ту, которая работает... В ее работоспособности, наверное, не сомневается даже лютый ее враг. Она где-то хвалилась, что приходит на работу на рассвете и оставляет рабочий кабинет заполночь...

Ну и что с того? – спросит рядовой гражданин, у которого, может, вообще никакой работы нет...

Теперь выяснилось (задним числом), что она – это совсем не она, а Украина... Такой, видите замысел политтехнологов... Но, чувствуете, что-то в этом замысле хромает? В итоге выходит, что она, то есть Тимошенко (что установил Печерский суд) – это и есть Украина... Не слишком смело ли?

«Через поле через гай ходить хлопчик Помагай»

А несуразность, чтобы не сказать косноязычие, рекламы и саморекламы господина Януковича просто поражает. Это ведь как нужно не любить (или не знать?) своего клиента (это упрек в адрес политтехнологов), чтобы пытаться создать из него образ эдакого народолюбца, который и выслушает вас, и посочувствует вам, и поможет... “Твое мнение – важно”, – так со всей “откровенностью” и “эмоциональностью” провозглашает лидер оппозиции с биг-бордов. Это в стране, где во власти сплошной бардак, где процветает коррупция, где шавки, подкармливаясь из кормушек соседней страны, бесстыже льют на Украину грязь, занимая высокие должности...

О заупокойном “озабоченном” видеоролике Януковича я уж не говорю. Сначала вообще думала, что это какая-то пародия.

Ну какой из Януковича защитник интересов народа, способный услышать каждого? Кажется, это самый аляповатый образ, который только можно было ему придумать.

Производительные бычки и индустриализация всей страны Вот уж кто мастер на все руки – так это Яценюк. Чего только нет на его матрасных биг-бордах: и производительное село, и профессиональная армия, и образованные люди, и новая индустриализация...

Кстати, знает ли господин Яценюк, что такое индустриализация и чем она обернулась для миллионов украинцев? На его бордах еще недостает только “эффективной коллективизации”...

А чего стоит этот милитаристский душок – с камуфляжными полосками и почти военно-полевыми палатками? Разве Украина воюет в Чечне или собирается нападать на Грузию? Российским технологам господина Яценюка, похоже, и в голову не приходит, что Украина – не Россия, и воинственные атрибуты здесь имеют скорее обратный эффект.

Очень сильный президент...

Еще один “воинственный” кандидат господин Тигипко решил создать из себя образ сильной личности, сыпет решительными лозунгами (что-то наподобие “Сильный Президент – сильная страна”), снимается в военной форме, сурово супит брови – одним словом делает все то, что никак с его личностью не ассоциируется. Ну какой из нерешительного, достаточно невыразительного (по крайней мере до сих пор) политика командир?

Тоже российские технологи постарались?..

Мистер Икс: только ему можно доверить страну

На подходе еще одна разгадка рекламной головоломки. Общество еще не знает, кто прячется за этими загадочными надписями – синим по желтому, с красной полоской внизу: “Только он достоин быть Президентом”, “Только ему можно доверить будущее Украины” и т.п. Как видим, политтехнологи разыгрывают интригу.

Не знаю, кто там шифруется за такими рекламными щитами, но почти уверена, что все закончится большим пшиком. Выплывет какой-нибудь Литвин или Гриценко. А может, даже действующий глава государства. Пока еще я склонна видеть в этой интриге нехитрые потуги того, кто “нужен Украине”. Но увидим, может, технологи нас все же удивят?

...К чему я все это. А к тому, что рекламный образ кандидата должен быть адекватным, близким (хоть немного) к его реальной человеческой сути. Иначе это все воспринимается как дешевые трюки. За всю рекламную кампанию я услышала лишь одну фразу, которая звучала естественно и вполне гармонично с образом того, кто ее произнес. Это был Ющенко, который где-то на пресс-конференции сказал: “Не забывайте, что вы украинцы”. Даже если это было сказано фальшиво, оно не противоречит представлению людей о нынешнем Президенте – ни его сторонников, ни оппонентов. Ничего другого, адекватного самому себе, он, кажется, не произносил.

Совет технологам: перед тем как составлять стратегию избирательной кампании, – не поленитесь, хорошо выучите своего клиента. А то как-то смешно получается.

Оксана Охримчук