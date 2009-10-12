ДТП в Киеве: при столкновении иномарок погибли трое и среди них младенец

В Киеве в результате столкновения двух легковых авто погибли три человека, в том числе младенец, еще два человека тяжело травмированы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, дорожно-транспортное происшествие случилось вчера в 12.25.

Водитель автомобиля “Ford Mustang”, двигаясь по ул. Протасов Яр в направлении Соломенской площади , во время выполнения разворота через двойную сплошную линию дорожной разметки в неразрешенном для этого месте, совершил столкновение с автомобилем “Daewoo Lanos”, двигавшемся во встречном направлении.