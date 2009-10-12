ДТП в Киеве: при столкновении иномарок погибли трое и среди них младенец
11:11, 12 октября 2009Разное
3252 0
Два человека тяжело травмированы
В Киеве в результате столкновения двух легковых авто погибли три человека, в том числе младенец, еще два человека тяжело травмированы.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, дорожно-транспортное происшествие случилось вчера в 12.25.
Водитель автомобиля “Ford Mustang”, двигаясь по ул. Протасов Яр в направлении Соломенской площади , во время выполнения разворота через двойную сплошную линию дорожной разметки в неразрешенном для этого месте, совершил столкновение с автомобилем “Daewoo Lanos”, двигавшемся во встречном направлении.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter