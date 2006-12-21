Бабушка пропустила внука через рентгеновский аппарат в аэропорту

В международном аэропорту Лос-Анджелеса (штат Калифорния) 56-летняя бабушка по ошибке пропустила своего внука, которому исполнился только месяц, через рентгеновскую аппаратуру для просвечивания багажа, сообщает газета "Лос-Анджелес таймс".

Работник службы охраны, следивший за просвечиванием багажа, двигавшегося по конвееру, увидел силуэт ребенка и немедленно вытащил пластиковый поднос с малышом из рентгеновского аппарата.

Младенец был доставлен в местный госпиталь, где врачи установили, что он не успел получить опасную дозу радиации.

Газета сообщает, что инцидент произошел в минувшую субботу, и что власти не раскрывают имени бабушки, которая плохо говорила по-английски и вылетала из США в Мексику.

После того, как врачи убедились в безопасности малыша, бабушке с внуком разрешили улететь в Мексику другим рейсом.

РИА "Новости"