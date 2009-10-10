В поезд "Москва-Тамбов" врезался локомотив: пострадали более 40 человек

При столкновении сегодня утром в Тамбовской области (РФ) локомотива и пассажирского поезда "Москва-Тамбов" пострадали как минимум 42 человека, двое из которых госпитализированы.

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональное управление МЧС России, основные жалобы пострадавших - ушибы головы, конечностей и мягких тканей.

Движение поездов на участке, где произошла авария, не прекращалось, так как составы пускали по параллельной линии.

Поезд "Москва-Тамбов" из-за неисправности локомотива не добрался до пункта назначения и остановился в Тамбовской области. Навстречу ему из Тамбова был подан другой локомотив. Подъезжая к составу, он врезался в неисправный локомотив поезда, в результате пострадали оба локомотива и один вагон пассажирского поезда