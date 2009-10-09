Энди Гарсиа исполнит роль Саакашвили

Голливудский актер Энди Гарсиа приглашен на одну из ролей в фильме о войне в Южной Осетии, который снимает режиссер "Скалолаза" и "Крепкого орешка - 2" Ренни Харлин. По неофициальной информации, Гарсиа может сыграть роль президента Грузии Михаила Саакашвили.

По данным грузинского телеканала Рустави-2, съемки фильма уже начались в Цалкском районе Грузии. Там снимают батальные сцены; в съемках принимают участие танки и другая тяжелая техника.

Ранее сообщалось, что фильм будет рассказывать историю американского тележурналиста и его оператора, которые оказываются на территории Грузии во время грузино-южноосетинской войны. Героям приходится выбирать между профессией и симпатиями к местному населению. Харлин утверждал, что фильм будет не антироссийским, антигрузинским или антиамериканским: он будет антивоенным.

Лента.ру