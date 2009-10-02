Винский: нужна правительственная программа скоростных автодорог

Лидер НПО “За демократию и справедливость” Иосиф ВИНСКИЙ считает целесообразным разработать правительственную программу по строительству скоростных автодорог, а для ее реализации образовать отдельную структуру.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе НПО “За демократию и справедливость”, такое мнение И.ВИНСКИЙ высказал сегодня, комментируя проект закона “О скоростных автомобильных дорогах”, подготовленный Государственной службой автомобильных дорог.

“Не думаю, что согласование (законопроекта – УНИАН) будет длительным – каркас проекта правильный, да и проблема назрела не вчера. Но один “Укравтодор” здесь не справится, необходимо строить эти дороги по правительственной программе и создать для ее реализации отдельную структуру”, - сказал И.ВИНСКИЙ.

В то же время лидер НПО не исключил, что даже с принятием этого законопроекта могут возникнуть проблемы, связанные с отведением земли под строительство дорог. “В стране нет закона, в соответствии с которым территории под строительство трасс автоматически отводились бы строителям по первому требованию. Не исключено, что схема транспортных коридоров не понравится населению, и с выделением земли начнется волокита”, - пояснил он.

Кроме того, И.ВИНСКИЙ считает, что “Укравтодор” также уже давно нуждается в реформировании и бесперебойных источниках финансирования.