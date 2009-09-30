Смерч в Крыму: женщина, которую зацепило краем, - в больнице

Шквальный ветер пронесся сегодня днем по селу Великое Сакского района Крыма, пострадала женщина.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС в Крыму.

«По словам местных жителей, это был настоящий смерч, который повредил кровли 11-ти частных жилых домов, более 60 метров воздушной линии уличного газопровода, повалил около десятка деревьев и оборвал линии электропередач», - отметили в МЧС.

Пострадала 25-летняя женщина. Она утверждает, что попала под «край» смерча.

«Ее закрутило, женщина упала, и на нее попал оборвавшийся электрический провод», - сообщили спасатели.

Женщина получила перелом ключицы и поражение электрическим током. Ей оказали первую медицинскую помощь и госпитализировали в больницу. Ее жизни ничто не угрожает.

На месте происшествия работают оперативная группа Сакского райотдела МЧС, аварийная бригада газовой службы, бригады РЭС.

Из одного из домов по улице Юбилейная отселены люди.