Что будет, если запретить телевидение

Рассказывают, что в селе Большие Потебеньки ради эксперимента вроде как отключили телевидение, которое угрожает психическому состоянию украинцев. Целый месяц крестьяне лишены любимых сериалов, новостей, и телепередач... Жизнь обитателей села покатилась в другом направлении...

В селе Большие Потебеньки экспериментально отключили телевидение, которое угрожает психическому состоянию украинцев. Целый месяц крестьяне лишены любимых сериалов, новостей, и телепередач... Жизнь обитателей села покатилась в другом направлении... Видеосюжет смотрите тут (юмор)

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