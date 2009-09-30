Что будет, если запретить телевидение
15:32, 30 сентября 2009Разное
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Рассказывают, что в селе Большие Потебеньки ради эксперимента вроде как отключили телевидение, которое угрожает психическому состоянию украинцев. Целый месяц крестьяне лишены любимых сериалов, новостей, и телепередач... Жизнь обитателей села покатилась в другом направлении...
В селе Большие Потебеньки экспериментально отключили телевидение, которое угрожает психическому состоянию украинцев. Целый месяц крестьяне лишены любимых сериалов, новостей, и телепередач... Жизнь обитателей села покатилась в другом направлении...
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