В Ивано-Франковске в стене дома нашли боеприпасы времен войны

Во время проведения ремонтно-строительных работ в одной из квартир жилого дома на ул. Лермонтова в Ивано-Франковске ремонтники обнаружили в стене 42 упаковки разнокалиберных патронов, 13 ручных гранат, 7 взрывателей времен Великой Отечественной войны.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в Ивано-Франковской области.

Пиротехники управления изымут и обезвредят взрывоопасные предметы.