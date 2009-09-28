В Ивано-Франковске в стене дома нашли боеприпасы времен войны
22:37, 28 сентября 2009Разное
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Во время проведения ремонтно-строительных работ в одной из квартир жилого дома на ул. Лермонтова в Ивано-Франковске ремонтники обнаружили в стене 42 упаковки разнокалиберных патронов, 13 ручных гранат, 7 взрывателей времен Великой Отечественной войны.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в Ивано-Франковской области.
Пиротехники управления изымут и обезвредят взрывоопасные предметы.
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