ДТП на Житомирщине: двое погибших, один раненый

В Житомирской области в результате дорожно-транспортного происшествия два человека погибли, еще один госпитализирован с травмами.

Об этом УНИАН сегодня сообщили в пресс-службе Управления ГАИ в Житомирской области.

Авария произошла вчера в 17.00 на 9-ом километре в Емильчинском районе.

24-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21011» - житель поселка Емильчино - превысил скорость и врезался в дерево. В результате удара водитель и 23-летняя пассажирка от полученных телесных повреждений погибли на месте происшествия. Еще один 24-летний пассажир «ВАЗа» травмирован.