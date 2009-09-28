ДТП на Житомирщине: двое погибших, один раненый
10:38, 28 сентября 2009Разное
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“ВАЗ” врезался в дерево
В Житомирской области в результате дорожно-транспортного происшествия два человека погибли, еще один госпитализирован с травмами.
Об этом УНИАН сегодня сообщили в пресс-службе Управления ГАИ в Житомирской области.
Авария произошла вчера в 17.00 на 9-ом километре в Емильчинском районе.
24-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21011» - житель поселка Емильчино - превысил скорость и врезался в дерево. В результате удара водитель и 23-летняя пассажирка от полученных телесных повреждений погибли на месте происшествия. Еще один 24-летний пассажир «ВАЗа» травмирован.
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