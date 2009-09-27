На трассе взорвалась автоцистерна с газом (фото)

26 сентября на 445-м километре автодороги Харьков – Симферополь при движении автоцистерны ”МАЗ-5337” с 9 тоннами жидкого газа произошло возгорание автомобиля с последующим взрывом цистерны.

Взрывом был поврежден автомобиль ”Toyota Camry”, который двигался навстречу. Пострадали двое граждан России, а также один человек, находившийся у дороги.

Фото предоставлено пресс-службой Главного управления МЧС Украины / УНИАН