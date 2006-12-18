В Киеве обвалилась конструкция моста: есть жертвы

09:28, 18 декабря 2006
Разное
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Ведется следствие

В Киеве, на строительной площадке моста через реку Днепр на участке Труханова острова обвалилась металлическая конструкция, в результате чего были смертельно травмированы двое строителей.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, правоохранительными органами по данному факту ведется следствие.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в г.Киеве

 

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