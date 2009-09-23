У Черновецкого и Тимошенко один покровитель?

«Я могу сказать, что слава Богу, что наша команда оказалась сейчас у власти», – сказала премьер, описывая борьбу с кризисом… «Так хочу не я, так хочет Господь Бог», – сказал столичный мер, повышая тарифы…

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За пять рабочих дней Юлия Тимошенко дважды сослалась на благословение высших сил ее премьерства. До сих пор подобную интенсивность «прямой связи с небесной канцелярией» демонстрировал лишь одиозный мэр Киева Леонид Черновецкий.

«Я могу сказать, что слава Богу, что наша команда оказалась сейчас у власти. Я мало представляю себе, как в традиционных вариантах можно было бы давать непредвиденные вещи, которые возникали каждый день, неделю и месяц в бюджете, в финансовом балансе, на кредитно-валютных рынках», – заявила премьер-министр 15 сентября во время мероприятия, по непонятным причинам названного «общественным обсуждением проекта госбюджета на 2010 год» (ведь на «общественном обсуждении» слышно было только премьера да еще некоторых членов ее кабинета). Свою уверенность в том, что Украина должна быть горячо благодарна Господу за премьерство Тимошенко глава правительства, в частности, объяснила тем, что даже нобелевские лауреаты, приглашенные ООН и мировыми финансовыми организациями, не смогли назвать конкретных рецептов преодоления кризиса. Очевидно, из этого стране следовало сделать вывод, что у той, «яка працює», пока все остальные прохлаждаются, такие рецепты есть...

А 18 сентября в эфире Днепропетровской телекомпании Юлия Владимировна скромно сравнила свой труд в период такого «сокрушительного кризиса» (а ведь было же славное время, когда Тимошенко его в упор не замечала!) с «каторжной работой шахтеров». Да еще и намекнула, мол, ее людей мало, но они – в тельняшках. По мнению премьера, «это не случайность, что наша немногочисленная команда пришла к власти в этот период, ибо существуют слова: «Господь не по силам креста не дает».

Да уж, надо сказать, до сих пор удовольствием слышать оправдание любым действиям власти, якобы полученным благословением высших сил, наслаждались только киевляне. В частности, когда мэр столицы «аргументировал» необходимость повышения коммунальных тарифов потрясающей фразой: «Так хочу не я, так хочет Господь Бог». Теперь вот на место в когорте держателей «карт-бланша свыше» претендует уже не только полураздетый в доказательство психического здоровья киевский градоначальник…

Похоже, перифразы широко известного «всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога установлены» (тринадцатая глава Послания апостола Павла к Римлянам), в ближайшее время станут одной из самых популярных в Украине PR-фишек. И закрадывается в душу жуткое сомнение: неужели страна докатилась до того, что бездумного политического фанатизма, который пиарщики разных партий, не покладая рук, навязывают украинцам, уже недостаточно для победы на выборах?..

Вера Сорока