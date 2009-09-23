Власть Киева вынуждена снять запрет на въезд международных фур

Власть Киева намерена снять ограничение на въезд в город большегрузных автомобилей, осуществляющих международные рейсы.

Об этом в комментарии к проекту распоряжения Киевской городской госадминистрации “О внесении изменений и дополнений в распоряжение исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) от 25.07.2008 № 1024” сообщил заместитель председателя КГГА по вопросам транспорта Валерий МИРОНОВ.

Он отметил, что подготовленные изменения смягчают запрет на въезд грузовиков массой более 4,5 тонны.

“Мы решили пойти на это, чтобы поддержать автоперевозчиков в условиях экономического кризиса. А именно проект предусматривает запрет на въезд фур не на целый день, а лишь в часы “пик” - с 7 до 10 утра и с 5 до 8 вечера. Перевозчики потеряют меньше денег. Кроме того, мы вынуждены полностью снять запрет на въезд для международных перевозчиков, чьи машины зарегистрированы в соответствии со специальными конвенциями – это “TIR”, - сказал В.МИРОНОВ, добавив, что Украина несет особые международные обязательства по защите таких перевозчиков.

Вместе с тем, заместитель председателя КГГА заметил, что городская власть продолжает заниматься разработкой мероприятий по оптимизации грузовых перевозок в столице.

“Все крупногабаритные машины на въезде (в город) мы не оставим, поэтому с ограничением въезда фур в город разрабатывается возможность создания безопасных и удобных коридоров и зон, через которые дозировано можно будет пускать большие грузовики на разгрузку”, - отметил В.МИРОНОВ.

В перспективе, по его словам, планируются передовые подходы к грузовым потокам, связанные с контейнеризацией и альтернативными путями доставок товаров в Киев.

Справка УНИАН. С целью общественного обсуждения на официальном веб-портале городской власти обнародован проект распоряжения “О внесении изменений и дополнений в распоряжение исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) от 25.07.2008 № 1024”.

В проекте записано: запретить заезд грузового транспорта общей массой более 4,5 тонны в пределы города Киева с 07.00 до 10.00 и с 17.00 до 20.00, кроме автомобилей, осуществляющих перевозку грузов в международном сообщении, при наличии у водителей международной товарно-транспортной накладной «СMR» или книжки международных дорожных перевозок (МДП) и оборудования автопоездов знаком "TIR". Для фур «СMR», МДП и "TIR" заезд в пределы города Киева в часы ограничения будет разрешен.

В документе также отмечается, что на данное время регулирование заезда грузового транспорта общей массой более 4,5 тонны на территорию столицы осуществляется на основании распоряжения КГГА от 25.07.2008 г. № 1024 «О дополнительных мерах по упорядочению движения грузового автотранспорта в городе Киеве». Внесение изменений в этот документ “вызвано необходимостью выполнения поручения Президента Украины от 24.02.2009 № 1-1/381 с учетом конвенции о договоре международных автомобильных перевозок грузов и соглашений о международных автомобильных перевозках с целью поддержки автоперевозчиков в условиях мирового финансово-экономического кризиса”, - отмечается в проекте нового распоряжения КГГА.

Все предложения и замечание к проекту регуляторного акта от физических и юридических лиц, их объединений принимаются до 21 октября 2009 г.

Как сообщал УНИАН, КГГА с 1 июня 2008 г. запретила въезд в Киев грузового транспорта общей массой более 4,5 тонны с 7.00 до 20.00. Против этого решения протестовала Ассоциация международных автоперевозчиков (АСМАП). Распоряжением от 25 июля 2008 г. киевская власть разрешила въезжать в город большегрузным автомобилям, осуществляющим международные рейсы, с 10.00 до 17.00.