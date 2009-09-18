Пугачева заявила, что Байсаров избивал её дочь

Известная российская певица Алла Пугачева и детский доктор Леонид Рошаль настаивают, что поездка в Америку нужна была для лечения Дени, право на которого делят между собой его мать Кристина Орбакайте и ее бывший гражданский муж Руслан Байсаров. Об этом Пугачева и Рошаль заявили в вечернем выпуске программы "Время" на Первом канале, не назвав диагноз мальчика.

Как сообщает "РИА Новости" ,в четверг в Останкино прошла запись программы "Пусть говорят" с участием Аллы Пугачевой. Также в записи принимали участие Кристина Орбакайте, ее нынешний муж, американский бизнесмен русского происхождения Михаил Земцов, детский доктор Леонид Рошаль, модельер Валентин Юдашкин и артист Миколас Орбакас - отец Кристины. Эфир программы ожидается в пятницу.

Пугачева до сих пор воздерживалась от публичных комментариев в связи с ситуацией, в которой оказались ее дочь и внук, хотя, по словам Орбакайте, поддерживала ее и старалась помогать советами.

Она решилась выступить после заседания Тверского суда Москвы, который в четверг принял на рассмотрение иск Орбакайте к Байсарову об определении места жительства их 11-летнего сына Дени, учитывая, что Грозненский районный суд уже рассматривал вопрос о том, где и с кем должен жить ребенок, и вынес вердикт в пользу отца.

В программе "Время" Первого канала Пугачева заявила, что, действительно, собиралась вывезти Дени в Штаты, но для лечения и не навсегда, а на три месяца. Детский доктор Леонид Рошаль, который также пришел на запись в Останкино, подтвердил, что у Дени действительно есть болезнь.

"Я подтверждаю, что его лечили в Москве и результаты были не очень хорошие", - сказал он.

По его словам, Дени уже лечили в Майами и теперь нужно закрепить это лечение.

Пугачева считает действия Байсарова в отношении ее 11-летнего внука Дени преступными, о чем она и заявила в четверг на записи программы "Пусть говорят".

"То, что делал Байсаров, - преступление", - сказала примадонна российской эстрады.

"Байсаров хочет видеть, что мы жертвы. Но мы не из того теста. Мы - мать и бабушка, которые заботятся о внуке и воспитывают его в уважении к отцу. А в воспитании ребенка главное, - чтобы он не чувствовал себя ущемленным", - продолжила она.

Пугачева убеждена, что суд, решавший судьбу Дени, не более чем шоу. "Это игрушечный суд, и игрушкой является Дени. Не понимаю, зачем ему это. Что-то здесь не то, кто-то им, Байсаровым, управляет", - сказала примадонна.

Пугачева на записи программы заявила, что сначала хорошо относилась к зятю и даже знакомила его с влиятельными людьми, однако были в жизни ее дочери и неприятные моменты, связанные с ним.

"Мне нужен был достойный зять, а он избил мою дочь", - сказала Пугачева во время записи программы на Первом канале.

Орбакайте, также принимающая участие в записи, подтвердила слова матери.

"На глазах охраны он избивал меня в гримерке "Кристалла" (ночной клуб и казино в Москве). Я подошла к столу (Аллы) Духовой из "Тодеса", а он (Байсаров) налетел, как коршун, и уволок меня в гримерку. Алла может подтвердить. Я тоже ему исцарапала все, что могла. И пластическую операцию я сделала через два-три года, когда это было необходимо", - поделилась Орбакайте.

Следующее заседание Тверского суда может состояться 7 октября при условии, что Верховный суд Чечни не отклонит протест адвокатов Орбакайте, которые обжаловали решение Грозненского районного суда. Если Верховный суд Чечни не примет обжалование, то через 10 дней с момента постановления, то есть 25 сентября, Дени должен постоянно проживать у отца.