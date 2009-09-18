При столкновении двух лодок на Днепре пострадали 5 человек
08:59, 18 сентября 2009Разное
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Еще четырем оказана медпомощь
5 человек пострадали при столкновении двух лодок на Днепре в Херсоне.
Об этом УНИАН сообщили в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Херсонской облгосадминистрации.
Согласно сообщению, 17 сентября около 19.30 в одном из затонов на левом берегу Днепра напротив Херсона столкнулись моторная лодка „Крым” и мотобот спортивного общества „Динамо”.
В результате столкновения в областную больницу в тяжелом состоянии доставлен 47-летний мужчина.
Еще 4 человека, получив первую медицинскую помощь, от госпитализации отказались.
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