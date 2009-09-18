При столкновении двух лодок на Днепре пострадали 5 человек

5 человек пострадали при столкновении двух лодок на Днепре в Херсоне.

Об этом УНИАН сообщили в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Херсонской облгосадминистрации.

Согласно сообщению, 17 сентября около 19.30 в одном из затонов на левом берегу Днепра напротив Херсона столкнулись моторная лодка „Крым” и мотобот спортивного общества „Динамо”.

В результате столкновения в областную больницу в тяжелом состоянии доставлен 47-летний мужчина.

Еще 4 человека, получив первую медицинскую помощь, от госпитализации отказались.