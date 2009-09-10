В Киев привезли скоростной трамвай - с видеокамерой и кондиционером

В Киев из Санкт-Петербурга привезли новый образец трамвая, который планируется пустить на отреконструированной линии скоростного трамвая.

Об этом пишет газета “Сегодня”(10 сентября 2009 г.).

Синий питерский трамвай доставляли в Киев по частям в течение полутора месяцев. Собран он был и сейчас находится на территории Завода электротранспорта. Если машина успешно пройдет испытания, то город закупит до десяти таких трамваев.

По информации издания, вагон значительно больше, чем чешские. Предусмотрено достаточно большое расстояние между сидениями. Они мягкие и имеют оббивку под кожу. Для пассажиров в инвалидных колясках оборудованы ремни для фиксированного положения во время движения трамвая.

Изготовители заявляют, что в вагон, разделенный на три части резиновыми гармошками, может поместиться до 400 пассажиров (в обычный - в три раза меньше).

С наружной стороны каждой двери расположена видеокамера, чтобы водитель видел, все ли вошли, и кнопка для пассажиров для экстренного сигнала водителю. В салоне есть кондиционер. Для удобства в новом трамвае вмонтирована спецсистема, которая позволяет плавно тормозить и трогаться. Трамвай может разогнаться до 70 км/час (старые - до 30 км/час).

В то же время, как отмечает газета, трамвай должен пройти испытания уже по новому полотну. Главный госинспектор электротранспорта Вячеслав НИКОЛАЕНКО в отношении самой линии полотна высказал претензии: «Рельсы делают по новой технологии, а у нас на нее нет документации. Уже видно, что крепления не могут удержать рельс». Однако гендиректор «Киевпастранса» Николай ЛАМБУЦКИЙ заверил газету: «Все соответствует стандартам безопасности».