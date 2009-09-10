ДТП на трассе Киев – Чоп: 4 погибших, 5 раненых
11:49, 10 сентября 2009Разное
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Трагедия во Львовской области
В среду в 21.45 в Пустомытовском районе Львовской области на 539-м километре автодороги Киев – Чоп произошло столкновение грузовика «DAF» и микроавтобуса «Мерседес».
Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, в результате ДТП погибли четыре человека и пятеро пострадали. Пострадавшие госпитализированы в львовские городские больницы.
На месте работала опергруппа Главного облуправления МЧС.
Всего за сутки на территории Украины зарегистрировано 97 ДТП, в которых погибли 14 и травмированы 113 человек.
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