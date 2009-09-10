Правительство ищет пути воздействия на рынок нелегальных такси

Кабинет министров Украины намерен навести порядок на рынке нелегальных такси. Соответствующий вопрос рассматривался сегодня на заседании КМУ, сообщила журналистам глава Госкомпредпринимательства Александра КУЖЕЛЬ.

Как передает корреспондент УНИАН, он, в частности, сказала: «Здесь очень тонкая грань между принятым решением и наведением порядка. Поэтому мы ищем решение. Если бы это было легко принять – мы бы уже вышли с решением». По ее словам, будут изыскиваться пути устранения нелегальных таксистов, не имеющих соответствующих лицензий, с рынка этих перевозок. В то же время, как именно это делать, пока точно не ясно. «Предлагалось всех останавливать и проверять. Но если он (нелегальный таксист – УНИАН) едет и везет вас без «шашечки», ну как останавливать?», - отметила она. По словам А.КУЖЕЛЬ, правительство упростило получение лицензии самозанятым таксистам – тем, которые желают работать таксистами, но не на предприятии, а самостоятельно.

Как отметила А.КУЖЕЛЬ, правительство готово поддержать предложение таксистов о создании мобильных групп для проверки нелегальных такси.

При этом А.КУЖЕЛЬ не считает, что упразднение нелегалов с рынка приведет к подорожанию услуг такси. «Я не уверена, что подорожает услуга такси. Каждая услуга стоит столько, сколько за нее готовы заплатить. Никто больше не поставит, иначе мы не сядем туда», - сказала она.

В свою очередь, глава Профсоюза таксистов Украины Василий ПОПИК отметил после заседания Кабмина, что для решения вопроса с нелегалами принято решение внести изменения в постановление КМУ относительно правил предоставления пассажирских услуг такси, которое было принято еще в конце 90-х годов. «Принятие постановления Кабмина относительно правил предоставления услуг снимет последние несогласованности с закона Украины про автомобильный транспорт. То есть, реально, с момента принятия этого постановления нелегальным перевозчикам, которые не имеют лицензии, будет очень сложно работать», - сказал В.ПОПИК. Кроме того, по его словам, уже принято решение о создании мобильных групп для проверки возможных нелегальных перевозчиков в составе МВД, Минтранса, ГНАУ и профильных общественных организаций. «Договорились с Минтрансом, что уже с понедельника начинаем работать, будут созданы мобильные группы», - сказал он.

По его данным, на сегодня сотрудник ГАИ имеет возможность остановить такси, и, если у него нет лицензионной карточки, оштрафовать более чем на 800 грн., и забрать машину на штрафплощадку, что также является действенной нормой.

«Сегодня много нелегалов. По моим данным, у нас около 150-200 тыс. таксистов по Украине, в то время как действующих лицензионных карточек около 50 тыс. Первый этап - заставить нелегального таксиста снять с автомобиля шашечки. Чтобы люди останавливали машины с шашечками, знали, что это легальное такси, что там есть таксометр», - добавил В.ПОПИК.

Как сообщал УНИАН, 8 сентября вчера на «горячей» телефонной линии с предпринимателями премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что Кабинет министров Украины в ближайшее время намерен навести порядок на рынке перевозки пассажиров легковым автотранспортом.

Она подчеркнула, что уже на следующее заседание правительства планируется вынести проект постановления относительно наведения порядка на рынке пассажирских перевозок. «Мы готовимся завтра на заседании правительства принять 27 решений, которые подготовлены Советом предпринимателей, Госкомпредпринимательства, и как раз этот проект постановления направлен на то, чтобы сделать рынок перевозок частным транспортом, по сути, рынок такси, свободным от незаконных перевозок, перевозок без лицензии», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.