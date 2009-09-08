Участники ралли «Шелковый путь» пересекли границы Казахстана

Участники ралли серии Дакар «Шелковый путь» 7 сентября пересекли границы Казахстана.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе украинской команды «Оптима Лизинг Украина», с каждым днем сложность трас и дальность дневных пробегов возрастает. Первый боевой экипаж стартовал в 6.40 утра. Гонщики проехали расстояние в 547 км от города Бугуруслан в Татарстане до казахского Уральска. Государственную границу Казахстана гонщики пересекли по упрощенной схеме на пограничном пункте в деревне Илек на границе Казахстана и Татарстана. Благодаря договоренностям Президентов России и Казахстана Дмитрия МЕДВЕДЕВА и Нурсултана Назарбаева, для участников ралли был организован специальный пограничный коридор. Но, даже и в упрощенном режиме переход границы растянулся на целый день - на 18.00 значительная часть каравана сопровождения еще находилась в пути.

Участники ралли проехали в понедельник два специальных участка, маршрут которых был проложен по территории Татарстана. Первый специальный участок общей длинной 116 км дал понять, что нагрузка в ралли «Шелковый путь» будет возрастать с каждым днем. Этап был переполнен участками со сложной навигацией, кроме того, сначала давала о себе знать пыль. Все участники отметили, что рельеф гонки начинает меняться, и с каждым днем становиться все больше похожим на традиционный рельеф для Дакара. Второй этап протяженность 115 км только закрепил убеждение, что легким это ралли не будет.

Первый пилот команды «Оптима Лизинг Украина» Вадим НЕСТЕРЧУК отметил, что первый, утренний, участок гонки, «может не такой быстрый, но зато переполненный внезапными препятствиями. Приходилось часто тормозить, что повлияло на общую скорость и, соответственно, результат. На втором участке можно было ехать значительно быстрее, но появилась пыль, и тяжелее стали обгоны. Несколько раз мы догоняли грузовые автомобили, и за ними стояла настолько плотная стена пыли, что видимость сводилась практически к нулю. Каждый обгон в таких условиях был на грани фола. Ведь останавливаться в таких условиях тоже нельзя. Сзади двигались такие же ослепленные пылью участники».

По его словам, «день был переполнен сложной навигацией. Основную трассу пересекало множество второстепенных дорог. Было несколько моментов, когда даже именитые экипажи начинали «блудить». Сложно было не поддаться общей панике, но мы доверились своему опыту и интуиции и достойно финишировали».

В.НЕСТЕРЧУК отметил, что машина прошла три этапа ралли без повреждений. 8 сентября будет «сложная и содержательная гонка, но, даже учитывая ранний старт в 4 утра, команда успеет отдохнуть и подготовить автомобили», отметил капитан команды.

По результатам третьего этапа ралли серии Дакар «Шелковый путь», экипаж В.НЕСТЕРЧУКА и Валерия СУББОТЫ занял 28-е место в классификации внедорожников, пройдя оба спецучастка за 2 часа 59 минут и 41 секунду. Это на 52 минуты больше, чем понадобилось для преодоления этого же маршрута победителю дня, Насеру Ал АТТИЯ (Nasser Al Attiyah) из команды Volkswagen. Его экипаж прошел сегодняшний спецучасток за 2 часа 06 минут и 47 секунд.

По результатам трех этапов, первые три места делят между собой гонщики из немецкой команды: 1-е место: экипаж Насера Ал АТТИЯ, Volkswagen. Общее время - 3 часа 17 минут 02 секунды; 2-е место: экипаж испанца Карлоса САЙНЦА (Karlos Sainz), Volkswagen. Общее время - 3 часа 20 минут 58 секунд; 3-е место: экипаж американца Марка МИЛЛЕРА (Mark Miller), Volkswagen. Общее время - 3 часа 3 часа 27 минут 40 секунд.

Экипаж внедорожника Mitsubishi L200 отечественной команды «Оптима Лизинг Украина» по результатам трех этапов занимает 25-е место, с общим временем 4 часа 38 минут 58 секунд.

В состязании грузовиков победу одержал действующий чемпион Дакар Владимир ЧАГИН. Его экипаж показал общее время 2 часа 25 минут 54 секунды. Геральд де РОУ (Gerald De Rooy) на автомобиле IVECO, лидер вчерашнего дня, сместился на второе место с общим временем 2 часа 28 минут 40 секунд.

По результатам трех этапов, тройка лидеров гонки грузовиков выглядят так: 1-е место: экипаж В.ЧАГИНА, команда «КамАЗ Мастер» с общим временем 3 часа 48 минут 06 секунд; 2-е место: экипаж Г.деРОУ, IVECO, с общим временем 3 часа 50 минут 40 секунд; 3-е место: экипаж Фирдауса КАБИРОВА, команда «КАМАЗ Мастер», с общим временем 4 часа 41 минута.

Автомобиль француза Марко ПИАНА, выступающего за нашу страну в составе команды «Оптима Лизинг Украина», во вчерашнем этапе Казань-Бугуруслан повредил ходовую часть. Несмотря на технические неисправности, его автомобиль прошел оба участка и по результатам трех этапов занимает 18-е место.

8 сентября участникам ралли предстоит преодолеть расстояние около 900 км между казахскими городами Уральск и Бейнау.

Как сообщал УНИАН, ралли серии Дакар «Шелковый путь» проходит с 5 по 13 сентября по территории России, Казахстана и Туркменистана под эгидой Международной автомобильной федерации при сотрудничестве с французской фирмой Amaury Sport Organisation (ASO) - организатором внедорожного марафона «Дакар».

Команда «Оптима Лизинг Украина» – единственная украинская команда, принимающая участие в ралли Дакара, основана в мае 2007 года для участия в марафоне «Лиссабон-Дакар 2008».