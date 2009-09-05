Cтартовал «Шёлковый Путь»: украинцы постарались выступить эффектно

Сегодня в Казани стартовало ралли серии Дакар «Шёлковый Путь».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе украинской команды, экипажи на стартовом подиуме представляли руководители ралли Семен ЯКУБОВ и Фредериек ЛЕКИЕН, спортивный директор ASO (организатора Дакара), а также Президент республики Татарстан Минтимер ШАЙМИЕВ и министр спорта России Виталий МУТКО.

После торжественной церемонии открытия состоялся первый этап ралли - Супер Спешиал. Специальная трасса, длиной 2013 метров была разбита прямо в городе – на пустыре около гостиничного комплекса Ривьера. Команды получили возможность проверить готовность техники перед завтрашним этапом Казань-Богоруслан и подарили городу яркое шоу, отметили в пресс-службе.

Внедорожник Mitsubishi Т1 украинской команды «Оптима Лизинг Украина», выступающий под номером 125, прошел трассу этапа Супер Спешиал уверено, порадовав зрителей и операторов патриотично развевающимся украинским флагом. Внедорожник пришел к финишу сорок четвертым в классификации, со временем 3,21 минуты. Это на 1,12 минуты меньше, чем у лидера сегодняшнего дня - Жиниеля де ВИЛИЕРСА (Geniel de Villers), пилота заводской команды «Volkswagen».

По словам учредителя, первого пилота украинской команды Вадима НЕСТЕРЧУКА, на этом коротком, но довольно сложном песчаном этапе команда постарался выступить эффектно.

«Старались не гробить машины и берегли силы на завтрашний день, который, по сути, и будет началом гонки», - отметил учредитель команды.

Грузовик Mercedes UNIMOG, на котором за украинскую команду выступает французский экипаж в составе Марко ПИЯНА и Алан МУЛТИНУ, пришел к финишу тринадцатым. Ребята прошли этап за 3,40 минуты. Это на 1,09 минуты больше, чем у лидера дня, экипажа Фирдауса КАБИРОВА, Андрея МОКЕЕВА и Анатолия ТАНИНА из команды «КАМАЗ Мастер». Победитель ралли Дакар 2009 года, пришел четвертым, порадовав болельщиков прыжками и красивыми поворотами, сообщили в пресс-службе.

«Не смотря на то, что на этапе определены победители, время прохождения этапа не будет учитываться в общей классификации соревнований, также результаты первого спецучастка не будут влиять на порядок старта второго этапа». – отмечается в сообщении.

Справка УНИАН. Ралли серии Дакар «Шелковый путь» проходит с 5 по 13 сентября по территории России, Казахстана и Туркменистана под эгидой Международной автомобильной федерации при сотрудничестве с французской фирмой Amaury Sport Organisation (ASO) - организатором внедорожного марафона «Дакар».

Команда «Оптима Лизинг Украина» – единственная украинская команда, принимающая участие в ралли Дакара, основана в мае 2007 года для участия в марафоне «Лиссабон-Дакар 2008».