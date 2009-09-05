Сегодня украинцы стартуют на ралли «Шелковый путь»

Раллийная команда «Оптима Лизинг Украина» успешно прошла административные и технические проверки к ралли серии Дакар «Шелковый путь».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе команды, все автомобили допущены к старту, который состоится сегодня, 5 сентября, в Казани (РФ).

Процедура проверок, проводимая сотрудниками французской фирмы Amaury Sport Organisation (ASO), растянулась практически на весь вчерашний день. Как прокомментировали организаторы, большинство маршалов имеют опыт работы на ралли Дакар, поэтому процедура проверки была довольно жесткой и продолжительной, в соответствии с регламентными требованиями ASO.

Административные проверки проходили на территории отеля «Ривьера» в Казани. Администратор команды Олег ЧЕРНОВ сообщил, что организаторы досконально проверяли обильный пакет личных документов участников, а также пакет документов на транспортные средства. Водители автомобилей и внедорожников должны иметь действительное водительское удостоверение, разрешение на участие в гонках за границей и Международную лицензию FIA водителя/участника 2009, отметил О.ЧЕРНОВ. Также жестким проверкам была подвергнута документация для прохождения таможен стран-участников. Медицинский блок, по словам О.ЧЕРНОВА, состоял в основном из проверки личных данных на случай непредвиденных обстоятельств. В конце административной проверки участникам был выдан комплект оборудования для навигации и связи.

Технические проверки автомобилей проходили на территории «Татнефть Арены», а окончательный этап непосредственно на Ледовой арене, которая специально по этому поводу была покрыта специальным полом.

О.ЧЕРНОВ отметил, что, прежде всего, проверялось техническое состояние автомобилей и их соответствие стандартам ASO и FIA. Особое внимание уделялось комплектации автомобилей и наличию специального спасательного оборудования для безопасности – это традиционные требования к автомобилям, принимающим участие в Дакаре.

«Проверку прошли все автомобили, заявленные командой «Оптима Лизинг Украины». После проверки украинские машины размещены на территории Закрытого Парка, войти в который мы сможем только за 30 минут до старта этапа Супер Спешиал 5 сентября», - заключил О.ЧЕРНОВ.

Справка УНИАН. Ралли серии Дакар «Шелковый путь» пройдет с 5 по 13 сентября по территории России, Казахстана и Туркменистана под эгидой Международной автомобильной федерации при сотрудничестве с французской фирмой Amaury Sport Organisation (ASO) - организатором внедорожного марафона «Дакар».

Команда «Оптима Лизинг Украина» – единственная украинская команда, принимающая участие в ралли Дакара, основана в мае 2007 года для участия в марафоне «Лиссабон-Дакар 2008». Создатель команды - Вадим НЕСТЕРЧУК, директор компании «Оптима-Лизинг».