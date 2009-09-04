Украина готова к «Шелковому пути»

Команда «Оптима-Лизинг Украина» закончила последние приготовление к старту ралли серии Дакар «Шелковый путь», которое начнется 5 сентября в Казани (РФ). Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе команды.

По информации пресс-службы, первым в столицу Татарстана прибыл французский экипаж в составе Марко ПИЯНА, и штурмана экипажа – Алан МУЛТИНУ. Напомним, что ребята выступают под украинским флагом в составе нашей команды на грузовике Т4. Перед началом старта французы преодолели более 3000 км на автомобиле, который заявлен на ралли. При этом М.ПИЯНА говорит, что по сравнению с 4500 км «Шелкового пути» поездка из базы во Франции в Казань показалась ему прогулкой, несмотря на прохождение таможни и заезд в Москву.

Валерий СУББОТА, отвечавший за доставку украинских автомобилей к месту старта ралли, сообщил, что проезд каравана по маршруту Киев-Москва-Казань прошел по намеченному плану и он прибыл к месту старта своевременно. Сейчас четыре автомобиля, заявленные украинской командой, находятся на специальной охраняемой площадке, предоставленной организаторами для транспорта и команд ассистанс.

Также в Казань прибыл первый пилот команды Вадим НЕСТЕРЧУК, администратор команды Олег ЧЕРНОВ и пресс-секретарь Сергей БЛАЖКО.

По словам О.ЧЕРНОВА, «все успели хорошо отдохнуть и провели сегодняшний день в подготовке автомобилей к административным и техническим проверкам, которые 4 сентября пройдут в казанском отеле «Ривьера» и в большой чаше «Татнефть Арены». Организаторы готовят праздничную церемонию открытия и старта ралли 5 сентября, на который приглашены многочисленные гости, журналисты и зрители».

Организаторы сообщили сегодня, что на старт в ралли претендуют экипажи 62 внедорожников и 21 грузовика из 25-ти стран мира. Но после административных и технических проверок 4 сентября возможны некоторые изменения.

По словам О.ЧЕРНОВА, очередность старта будет определена 5 сентября, после этапа «Супер Спешиал» протяженностью 2013 метров. Организаторы специально выбрали эту цифру, потому что в 2013 году в Казани пройдет летняя Универсиада – очень значимое событие для столицы Татарстана.

Уже сейчас обсуждают возможных фаворитов ралли. Официальный сайт ралли определяет претендентами на победу в автомобильном зачете заводскую команду Volkswagen в составе четырех экипажей (гоночными автомобилями Race Touareg управляют всемирно известные гонщики – испанец Карлос САЙНЦ, катарец Насер Аль АТТИЯ, южноафриканец Жиниль Де ВИЛЬЕ, американец Марк МИЛЛЕР), а также хорошо известные своими результатами на этапах Кубка мира FIA французы Кристиан ЛАВИЕЙ (Team Dessoude) и Филипп ГАШ (SMG).

В грузовом зачете главным претендентом на победу считают семикратного победителя «Дакара» команда «КамАЗ-мастер». Среди главных соперников российской команды - экипажи грузовиков Iveco под управлением Герардуса Де РОЯ и Tatra Алеса ЛОПРВАЙСА.

Справка УНИАН. Ралли серии Дакар «Шелковый путь» пройдет с 5 по 13 сентября по территории России, Казахстана и Туркменистана под эгидой Международной автомобильной федерации при сотрудничестве с французской фирмой Amaury Sport Organisation (ASO) - организатором внедорожного марафона «Дакар».

Команда «Оптима Лизинг Украина» – единственная украинская команда, принимающая участие в ралли Дакара, основана в мае 2007 года для участия в марафоне «Лиссабон-Дакар 2008». Создатель команды - Вадим НЕСТЕРЧУК, директор компании «Оптима-Лизинг».