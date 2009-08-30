Три человека погибли в ДТП в Хмельницкой области

У села Ярославка Летичевского района Хмельницкой области на автодороге Меджибож - Ярославка водитель легкового автомобиля не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека, еще один с травмами в тяжелом состоянии госпитализирован.