Три человека погибли в ДТП в Хмельницкой области
12:39, 30 августа 2009Разное
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Автомобиль опрокинулся
У села Ярославка Летичевского района Хмельницкой области на автодороге Меджибож - Ярославка водитель легкового автомобиля не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека, еще один с травмами в тяжелом состоянии госпитализирован.
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